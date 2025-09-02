هل تشعر بالنعاس دائما؟.. إليك الأسباب

أشار عالم الأحياء الروسي فلاديمير دوروخوف إلى أن جسم الإنسان له إيقاعان بيولوجيان، أحدهما نهاري والآخر ليلي، لذلك، فإن الشعور بالنعاس خلال النهار طبيعي تماما، والقيلولة القصيرة يمكن أن تكون مفيدة جدًا، ومع ذلك، هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها للاستفادة منها دون الإخلال بنومك الليلي.

ويشدد دوروخوف على أن القيلولة المثالية يجب ألا تزيد عن نصف ساعة، تجاوز هذا الوقت يؤدي إلى دخول الجسم في نوم عميق، ما يجعل من الصعب النوم ليلاً بشكل طبيعي، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

التوقيت المناسب للقيلولة

يوصي الطبيب بأن تكون القيلولة قبل الساعة 4:00 مساء، لنوم بعد هذا الوقت قد يعيق النوم الليلي، خاصة بالنسبة لمن يعانون من الأرق، أما الأشخاص الذين لا يواجهون مشكلات في النوم ليلاً، فيمكنهم الاستفادة من قيلولة قصيرة لاستعادة نشاطهم وزيادة إنتاجيتهم.

نصحت الدكتورة داريا ليبيديفا، أخصائية النوم، بضرورة أن تكون القيلولة قصيرة، وتوصي بأن تكون مدتها بين 20 و 30 دقيقة.

وتوضح أن النوم لفترة أطول يجعلك تستيقظ وأنت تشعر بالتعب أو الصداع، فضلا عن، توقيت القيلولة بين الساعة الواحدة والثالثة بعد الظهر.

