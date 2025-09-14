"لانش بوكس بالحب".. بيكهام يفاجئ ابنته بـ"طماطم على شكل قلب"

كتب – سيد متولي

فاجأ نجم كرة القدم البريطاني الشهير، ديفيد بيكهام، ابنته هاربر، 14 عاما، بطريقة رومانسية.

وبحسب geo.tv، قرر بيكهام أن يجهز لابنته وجبة خفيفة لتأخذها معها إلى المدرسة، عبارة عن طماطم على شكل قلب، في مشهد يعبر عن الحب والاهتمام.

وعبر خاصية "استوري" على حسابه بإنستجرام، نشر بيكهام صورة لصندوق الغداء "لانش بوكس" الذي أعده بنفسه لهاربر.

واحتوى صندوق الغداء على سلطة ملونة من الخضراوات مثل الذرة، الخس، الجزر، السبانخ، وزينها بيكهام بقطعة طماطم مقطعة على شكل قلب.

وقال بيكهام عن الصورة: "حضرت هذه السلطة لهاربر كوجبة خفيفة للمدرسة اليوم، آمل ألا تجد القلب محرجا، الآن أصبحت تبلغ من العمر 14 عاما"، في إشارة إلى رمز القلب المقطوع.

وإلى جانب هاربر، لدى ديفيد بيكهام ثلاثة أبناء هم بروكلين، وروميو، وكروز، من زوجته فيكتوريا بيكهام.

