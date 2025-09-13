بعد ظهوره بشاطئ أبو تلات.. 7 معلومات عن تمساح النيل العملاق

كتب أحمد الضبع:

أثار ظهور تمساح بطول متر واحد يسبح في مياه البحر المتوسط حالة من الذعر بشاطئ أبو تلات بمحافظة الإسكندرية.

وجرى العثور على التمساح في شاطئ "أبو تلات 2" بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، وكان فمه مغلقًا بشريط لاصق.

وتمكنت وزارة البيئة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من السيطرة على التمساح وتسليمه إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن تمساح النيل لا يعيش طبيعيًا في مياه البحر، ومن المرجح أنه تم تربيته بشكل غير قانوني قبل التخلص منه.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن تمساح النيل العملاق وفق موقع Crocodiles of the World.

1- الاسم العلمي Crocodylus niloticus، ويعرف أيضًا باسم Nile Crocodile.

2- الطول النموذجي للبالغين من 4 إلى 4.5 متر، وقد يصل في بعض الحالات إلى 5 أمتار.

3- الوزن عادة حوالي 410 كجم، وقد يصل إلى 600 كجم في بعض الحالات الاستثنائية.

4- الانتشار الطبيعي في جنوب وشرق إفريقيا، حوض النيل، ومدغشقر، ويعيش في الأنهار والمستنقعات ومناطق المانغروف.

5- يتغذى على الأسماك، الطيور، الثدييات الصغيرة، وقد يفترس فرائس أكبر بحسب حجمه.

6- العمر الافتراضي يصل إلى 70 عامًا في الأسر، وقد يكون أقل قليلًا في البرية.

7- يصنف بأنه منخفض المخاطر، ويخضع لضوابط دولية على التجارة والامتلاك عبر اتفاقية CITES.

ويعد تمساح النيل ثاني أكبر تمساح في العالم بعد التمساح البحري، ويشتهر بالقوة والسرعة في المياه، ويُستخدم في حدائق الحيوان العالمية للأغراض التعليمية ولرفع الوعي بأهمية حماية الحياة البرية.

