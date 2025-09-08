كتبت- شيماء مرسي

كشف موقع "zeenews"، أن وضع أشياء محددة تحت الوسادة قد يساعد على طرد الطاقة السلبية ومنع الأحلام المزعجة وجلب الثروة، وهو ما نكشفه لكم في هذا التقرير.

القرنفل والحبهان

من الأعشاب الطبية المفيدة التي تساعد على تهدئة العقل وطرد الطاقة السلبية والنوم العميق وتعزيز الحب.

الليمون

وضع الليمون تحت الوسادة التخلص من الكوابيس وطرد النحس وجلب الرزق وتحسين جودة النوم والشعور بالانتعاش.

عملة نحاسية أو فضية

يعتبر النحاس والفضة رمزين للثروة، حيث أنهما يساعدان في حل المشكلات المالية وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار.

فص ثوم

الثوم يتمتع بخصائص علاجية قوية وطاقة فعالة، لذا فهو يحمي من الكوابيس ويطرد الطاقة السلبية من دخول الغرفة.

خرزة الكريستال

يساعد الكريستال على طرد الأفكار السلبية وتحسين التركيز والذاكرة وجلب الرزق والحظ السعيد.

اقرأ أيضا:

موظف هندي يستقيل من عمله.. والسبب لن يخطر على بالك

طوله 21 مترا.. مخلوق غامض يثير الرعب على شاطئ ويلز (صور)

فيديو مؤثر.. قرد يصفق ويتفاعل بطريقة غريبة مع عرض موسيقي

مرصعة بـ425 ماسة.. ساعة ذهبية أغلى من طائرة خاصة

ثروة بالملايين وممتلكات لا حصر لها.. أغنى 7 حيوانات في العالم