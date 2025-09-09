"تجمدت حتى الموت".. وفاة مسنة داخل دار رعاية والسبب صادم

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة مأساوية، توفيت امرأة مسنة معاقة ( 73 عاما) في أوستن بولاية تكساس داخل دار مسنين نتيجة انخفاض شديد في درجة حرارة جسمها، مما أدى إلى تجمدها.

وتم إتهام اثنين من الموظفين في الدار بتهمة الإهمال والتقصير في رعايتها، وفق ما كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وكشفت أسرتها أن "سينثيا بيرس" تركت وحيدة في غرفة غير مدفأة، والنوافذ مفتوحة على مصراعيها أثناء مرور عاصفة شتوية قوية.

وأشارت أسرتها أن الطاقم الموجود في الدار غير قادر على توفير بيئة آمنة أو نقلها إلى مكان أكثر دفئاً داخل الدار، بحسب صحيفة "مترو".

وتم نقلها إلى المستشفى وكانت درجة حرارة جسمها 94 درجة، وتوفيت بسبب انخفاض حرارة الجسم.

واتهمت أسرتها أيضا الموظفين بالفشل في إخطار المسؤولين في تكساس بانقطاع التيار الكهربائي أثناء العاصفة.

وأوضحت ابنة بيرس وتدعى "هولي فيرجسون"، إن إهمال مؤسسة هارفيست الجسيم أدى إلى وفاة والدتها، وأصرت على رفع دعوى قضائية.