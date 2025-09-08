أبرزهم نيمار.. 5 أشخاص ورثوا ثروات من أشخاص لا يعرفونهم

كتبت- شيماء مرسي

من المتوقع أن يرث أسطورة كرة القدم البرازيلية نيمار جونيور مليار دولار بعد أن من رجل مجهول الهوية توفي مؤخرا لم يقابله حتى ولا مرة.

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية RIC أن الوصية وضعت رسميا في مكتب في بورتو أليجري ووثقت في 12 يونيو بحضور شاهدين.

ويقال إن الملياردير المجهول كان أعزب وليس لديه أطفال واختار نيمار جونيور وريثا وحيدا له لأنه كان يشعر بتقارب شخصي معه، رغم أنهما لم يلتقيا قط.

ولم يعلق نيمار البالغ من العمر 33 عاما على الوضع بعد، لكن الوصية قد تكون عرضة لتعقيدات قانونية حتى في حال موافقة المحاكم البرازيلية عليها.

ورغم أنه لا يحتاج إلى المال، إذ تقدر ثروته الصافية بين 300 و330 مليون دولار، فمن المرجح أن يصبح مليارديرا بين عشية وضحاها.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" الأشخاص الذين ورثوا ثروات ضخمة من أشخاص مجهولين، وفقا لموقع "mentalfloss".

جون وايت

عندما توفي جون وايت من سومرست بإنجلترا عن عمر يناهز٩٦ عاما، ترك لابن أخيه ريتشارد ٤٠ ألف جنيه إسترليني، أودعها ريتشارد في صندوق ائتماني لأطفاله.

ولم يكن لـ "وايت" أطفال ولم يتزوج، لكن المبلغ المتبقي من ثروته وقدره مليون جنيه إسترليني أوصى به لعدد من الكنائس والمدارس والمنظمات في المنطقة والتي لم يسمع أي منها بـ وايت من قبل، ولم يكن لديه أدنى فكرة عن سبب ترك المال لهم.

تشارلز فانس ميلار

ترك المحامي الكندي تشارلز فانس ميلار الغير متزوج الذي لم ينجب أطفالا 3 أصدقاء يكرهون بعضهم البعض، فترك لهم منزلا لقضاء العطلات في جامايكا لكن اضطر الرجال الثلاثة للعيش هناك معا.

وكان رهان "سباق اللقالق" هو البند الأكثر شهرة في الوصية.، حيث خصص ميلار الجزء الأكبر من ثروته، التي بلغت حوالي 750,000 دولار كندي للمرأة في مدينة "تورونتو" التي تنجب أكبر عدد من الأطفال الشرعيين خلال عشر سنوات من وفاته.

وأثار هذا السباق حالة من الجدل وتسبب في معركة قضائية طويلة قبل أن تقر المحكمة العليا الكندية بصحة الوصية، وتم توزيع المبلغ في النهاية على 4 نساء أنجبن تسعة أطفال لكل منهن.

الدكتور ميسزاروس

ترد الدكتور ميسزاروس ٥٠ ألف دولار لامرأة تدعى كورين وارد، ويبدو أن الطبيب كان معجب بهذه المرأة، لكنه لم يجرؤ على التحدث معها، لذا ترك لها ثروته.

هنري دو لا سال

في عام ١٩٣٠، وجدت ممثلة شابة تدعى "ليليان مالروب" نفسها ثرية فجأة بفضل شخص غريب.

وكشفت "ليليان" في رسالة أن صديق لعمها المتوفى الذي لم تلتقِ به أبدا قد توفي في باريس وترك لها ٧٠٠ ألف دولار.

وكان الشرط الوحيد للوصية هو أن تودع ١٠٠ ألف دولار في صندوق استئماني، ثم تستخدم فوائدها لمساعدة طلاب الجامعات المحتاجين.

لويس كارلوس

عندما توفي لويس كارلوس عن عمر يناهز 42 عاما كان أعزبا، بلا أبناء وليس لديه أقارب أحياء.

لكن الدولة البرتغالية لم تحتفظ بممتلكاته، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات، لأن لويس كان قد رتب أموره قبل 13 عاما.

وشقته المكونة من 12 غرفة في لشبونة ومنزله في شمال البرتغال وسيارته، ومبلغ 25,000 يورو، لتقسم بالتساوي بين 70 شخص اختار أسماءهم عشوائيا من دليل هواتف لشبونة.

