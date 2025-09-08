بعد مشاركته في أسبوع الموضة.. معلومات عن لؤي ابن راغب علامة

كتبت- شيماء مرسي

خطف عارض الأزياء لؤي راغب علامة الأنظار بإطلالاته المتنوعة خلال حضوره العديد من عروض الأزياء حول العالم.

وقد حصد لؤي في شهر يونيو 2025 على لقب أول عربي يشارك كعارض أزياء في أسبوع ميلانو للموضة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن لؤي راغب علامة، وفقا لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

-نجل المطرب الشهير راغب علامة.

-تعاون مع المصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني عدة مرات في عروض الأزياء الرجالية.

-اختارته دار أزياء جورجيو ليشارك في تقديم المجموعة الرجالية لموسم ربيع وصيف 2024.

-شارك لؤي في أهم العروض مثل Prada وValentino.

-يتابعه على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 670 ألف متابع.

-ظهر رفقة والده النجم راغب علامة على غلاف مجلة "فوج".

-يبلغ من العمر 25 عاما.

-ولد عام 2001.

-لديه أخ يدعى خالد.

-يهتم دائما بمشاركة صوره ويومياته على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

اقرأ أيضا:

موظف هندي يستقيل من عمله.. والسبب لن يخطر على بالك

طوله 21 مترا.. مخلوق غامض يثير الرعب على شاطئ ويلز (صور)

فيديو مؤثر.. قرد يصفق ويتفاعل بطريقة غريبة مع عرض موسيقي

مرصعة بـ425 ماسة.. ساعة ذهبية أغلى من طائرة خاصة

ثروة بالملايين وممتلكات لا حصر لها.. أغنى 7 حيوانات في العالم