بعد مشاركته في أسبوع الموضة.. معلومات عن لؤي ابن راغب علامة

07:00 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
    راغب علامة وابنه لؤي
    لؤي راغب علامة
    لؤي راغب علامة يثير الجدل بملابسه
    تعاون مع المصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني عدة مرات في عروض الأزياء الرجالية
    عارض الأزياء لؤي راغب علامة
    لؤي راغب علامة يثير الجدل بملابسه 2
    لؤي نجل المطرب الشهير راغب علامة
    عارض الأزياء اللبناني لؤي علامة
    أول عربي يشارك كعارض أزياء في أسبوع ميلانو للموضة
    اختارته دار أزياء جورجيو ليشارك في تقديم المجموعة الرجالية
    عارض الأزياء اللبناني لؤي علامة
    يتابعه على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 670 ألف متابع
    لؤي نجل راغب علامة
    ولد لؤي عام 2001
    عارض الأزياء اللبناني لؤي علامة
    عارض الأزياء اللبناني لؤي علامة
    عارض الأزياء اللبناني لؤي علامة
    يهتم لؤي دائما بمشاركة صوره ويومياته على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام
    لؤي لديه أخ يدعى خالد
كتبت- شيماء مرسي

خطف عارض الأزياء لؤي راغب علامة الأنظار بإطلالاته المتنوعة خلال حضوره العديد من عروض الأزياء حول العالم.

وقد حصد لؤي في شهر يونيو 2025 على لقب أول عربي يشارك كعارض أزياء في أسبوع ميلانو للموضة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن لؤي راغب علامة، وفقا لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

-نجل المطرب الشهير راغب علامة.

-تعاون مع المصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني عدة مرات في عروض الأزياء الرجالية.

-اختارته دار أزياء جورجيو ليشارك في تقديم المجموعة الرجالية لموسم ربيع وصيف 2024.

-شارك لؤي في أهم العروض مثل Prada وValentino.

-يتابعه على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 670 ألف متابع.

-ظهر رفقة والده النجم راغب علامة على غلاف مجلة "فوج".

-يبلغ من العمر 25 عاما.

-ولد عام 2001.

-لديه أخ يدعى خالد.

-يهتم دائما بمشاركة صوره ويومياته على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

لؤي راغب علامة أسبوع الموضة عالم الأزياء
