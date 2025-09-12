صورة عجيبة.. 5 أماكن طبيعية غريبة حول العالم

كتب – سيد متولي

يزخر العالم بأسرار طبيعية خفية لا تقل جمالا عن الوجهات الشهيرة، وتوفر فرصة لاكتشاف مناظر خلابة تجمع بين الأسطورة والطبيعة، ووفقًا لموقع "Fodres"، إليك أبرز 5 أماكن طبيعية غريبة حول العالم.

تلال الشوكولاتة

تلال الشوكولاتة في الفلبين تضم أكثر من 1200 تل مغطاة بالعشب الذي يتحول للبني في موسم الجفاف، فتبدو كأكوام شوكولاتة.

وادي رم

وادي رم، أو وادي القمر في الأردن، يتميز بمناظره الصحراوية وجباله الشاهقة، كما أنه شكل موقعا لتصوير أفلام عالمية، وأدرجته منظمة اليونسكو ضمن التراث العالمي عام 2011 لما يحتويه من تاريخ يعود لـ12 ألف عام ونقوش صخرية تحكي قصص الماضي.

كهوف وايتومو

كهوف وايتومو في نيوزيلندا تشتهر بالديدان المتوهجة التي تزين سقوفها بخيوط مضيئة باللون الأخضر المزرق، ما يجعلها تبدو كسماء مليئة بالنجوم، تشكلت من الحجر الجيري قبل نحو 30 مليون سنة، ويمكن استكشافها سيرا أو عبر قوارب هادئة.

غابة شيلين ستون

غابة شيلين ستون في الصين، أو "الغابة الحجرية"، تضم تشكيلات حجرية تشبه الأشجار والفطر، وتعود لنحو 270 مليون سنة، كما أنها تحتوي على كهوف وأنهار تحت الأرض، وترتبط بأسطورة محلية عن فتاة تدعى أشيما تحولت إلى حجر بعد فيضان.

نفق الحب

نفق الحب قرب مدينة كليفان في أوكرانيا، ممر طبيعي من الأشجار المتشابكة فوق سكة حديد لا تزال تعمل، وهو وجهة رومانسية شهيرة، وتقول الأساطير إن من يسير فيه مع شريكه تتحقق له أمنية، ما يجعله مكانا مميزا لعرض الزواج والتصوير.

