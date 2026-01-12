بعد تعيينه بالبرلمان.. عمرو الورداني: ثقة الرئيس تكليف وطني أعتز به

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور عمرو الورداني الشكر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اختياره عضوًا معينا بمجلس النواب في دورته الجديدة.

وقال الورداني في تصريحات لمصراوي":اختياري من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعيين عضوا بالبرلمان ثقة أعتز بها وتكليفا وطنيا لي قبل أن يكون تشريفا".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيبذل قصارى جهده لمساندة مؤسسات الدولة والعمل على سن تشريعات رشيدة ورقابة واعية تدعم استقرار الوطن ونهضته.

