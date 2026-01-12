استمارة الثانوية العامة 2026.. تعرف على خطوات التسجيل

كتب- أحمد الجندي:

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، إتاحة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال بوابة مركز المعلومات.

ويتم التسجيل إلكترونيًا من خلال الرابط المخصص لذلك: اضغط هنا

و أوضحت الوزارة أن على الطالب الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول من خلال نفس الرابط المعلن، تمهيدًا لبدء خطوات تسجيل الاستمارة الخاصة بالامتحانات.

البريد الإلكتروني الموحد

ويُشترط على الطالب إدخال البريد الإلكتروني الموحد الخاص به على منصة Office 365، باعتباره الوسيلة الرسمية المعتمدة للدخول على النظام الإلكتروني وتسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وفي حال مواجهة أي صعوبات تقنية أثناء عملية التسجيل، خصصت وزارة التربية والتعليم رقمًا للدعم الفني وهو 19368، لتلقي الشكاوى والاستفسارات ومساعدة الطلاب على استكمال إجراءات التسجيل.

مراجعة البيانات

وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة البيانات الشخصية بدقة قبل اعتماد الاستمارة، وعلى رأسها الاسم بالكامل، الديانة، المدرسة المقيد بها الطالب، و اللغة الأجنبية الثانية.

