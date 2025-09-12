تصرف غريب.. كيم كارداشيان تثير الجدل بحركة خطيرة مع ابنها (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

أقدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان فيه على تصرف غريب عند ظهورها في بث مباشر وهي تشارك ابنها سانت (9 سنوات) في مقلب وصفه كثيرون بـ"الخطير"، خلال لقاء على قناة اليوتيوبر الشهير كاي سينات.

الحادثة وقعت في الأول من سبتمبر، أثناء مشاركة كارداشيان في بث "مافياثون 3"، إذ انخرطت في تحد للعبة النودلز مع سينات وعدد من أصدقائه.

المفاجأة جاءت عندما تعاونت مع ابنها لإسقاط طاولة زجاجية خلف المؤثر، ما تسبب في حالة من الصدمة داخل الاستوديو، حسبما ذكرت صحفية "ديلي ميل" البريطانية.

سينات بدا غاضبا للحظات قبل أن ينفجر ضاحكا متسائلا: "من فعل هذا"، لتتدخل كارداشيان في البداية مدافعة عن ابنها، ثم اعترفت لاحقا بأنها صاحبة الفكرة، قائلة: "أنا أتحمل المسؤولية".

مقاطع الفيديو التي انتشرت سريعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشعلت انتقادات واسعة ضد كارداشيان، إذ وصف متابعون المقلب بأنه "غير مسؤول" محذرين من خطورة تناثر الزجاج، وكتب أحدهم: "تخيل لو أصابه الزجاج في عينيه".

في المقابل، دافع آخرون عنها، مؤكدين أن الطاولة لم تكن حقيقية بل مصنوعة من مواد آمنة تعرف بـ"زجاج السكر"، وأن ما حدث لم يتجاوز حدود الترفيه.

