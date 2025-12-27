5 صور لاحتفال أليسيا يانكون مع الخطيب بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

أول تعليق من زوجة ياسر إبراهيم على أدائه ضد جنوب إفريقيا

احتفت أليسيا يانكون ابنة مدرب حراس الأهلي السابق ميشيل يانكون، بفوز منتخب مصر على حساب جنوب أفريقيا أمس، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونشرت يانكون عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها من مدرجات ملعب "أغادير الكبير"، الذي استضاف مباراة الفراعنة أمس الجمعة.

وحرصت أليسيا يانكون على التقاط صورة مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، الذي تواجد في مباراة مصر وجنوب أفريقيا أمس الجمعة.

كما ظهرت أليسيا يانكون مع زوجها في المدرجات، رفقة سفير مصر في المغرب، بالإضافة إلى كامل أبو علي رئيس المصري البورسعيدي.

وكتبت أليسيا عبر حسابها الرسمي، على إنستجرام تعليقا على الصور: "تحيا مصر، الصورة الأولى، الأسطورة رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، الصورة التانية، سعادة السفير أحمد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية".

وأضافت: "الصورة التالتة، أسطورة الفنادق و البزنس الأستاذ كامل أبو علي، الصورة الأخيرة، أنا وعلي زوجي وحبيبي".

واختتمت أليسا: "الحمد لله صعدنا الدور الجاي في أمم أفريقيا بعد ماتش صعب".

وضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على جنوب أفريقيا أمس، بنتيجة هدف دون مقابل.

