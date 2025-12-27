رئيس المتحف الكبير يكشف تفاصيل موقع مزور باع تذاكر مزيفة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن موقعًا إلكترونيًا مزورًا خارج مصر كان يبيع تذاكر مزيفة للمتحف، مشيرًا إلى اكتشاف الأمر قبل شهر.

وقال غنيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الجهات المعنية وجهاز تنظيم الاتصالات تعاونوا فورًا، مضيفاً أن الموقع تم غلقه بعد اكتشافه مباشرة.

وأوضح غنيم أن الموقع المزور كان يشبه الموقع الرسمي تمامًا مع تغيير طفيف في الاسم، مشيرًا إلى أن التذاكر الإلكترونية تحتوي على كيو آر كود للتحقق.

وتابع الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن العملية لم تستمر أكثر من 24 إلى 48 ساعة، مؤكدًا أن حجم المعاملات المزورة كان محدودًا ولم يصل إلى دخول كبير للمتحف بتذاكر مزيفة.

وأكد غنيم، أن هذه الظاهرة شائعة عالميًا في المناسبات الكبرى مثل مباريات الكرة، مشددًا على أن الإجراءات السريعة منعت تفاقم المشكلة.

وأشار إلى أن الإقبال على المتحف في ازدياد خلال فترة الكريسماس وموسم السياحة، مع أعداد يومية تتراوح بين 15 و17 ألف زائر للحفاظ على جودة التجربة.

وأكد غنيم، أن المتحف يستهدف تجاوز أعداد زوار متحف اللوفر، معربًا عن تفاؤله بمستقبل السياحة في مصر خلال هذا الموسم.