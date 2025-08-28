إعلان

"اخسر وزنك واكسب فلوس".. شركة تحفز موظفيها بتحدي مثير

05:00 م الخميس 28 أغسطس 2025

اخسر وزنك

background

كتب- سيد متولي

حرصت شركة صينية على تحفيز موظفيها بتحدي مثير، عبارة عن خسارة الوزن الزائد وجني الأموال.

وتسعى الشركة إلى تعزيز نمط حياة صحي وتشجيع الموظفين على اعتماد موقف إيجابي تجاه الحياة والعمل.

وبحسب موقع citynewsservice، وضعت شركة الكاميرات الصينية 'Insta360' من مقاطعة قوانجدونج الجنوبية تحديا لموظفيها بعنوان "اخسر وزنك واكسب المال".

وأثارت الفكرة جدلا واسعا على الإنترنت، حيث اعترف العديد من المستخدمين بأنهم يرغبون في أن تحذو شركاتهم حذو هذه المبادرة.

وقررت الشركة منح الموظف 500 يوان (حوالي 70 دولارا)، عن كل 500 جرام يفقدها من وزنه، بينما قد يدفع الموظف 112 دولارا عن كل 500 جرام زيادة في وزنه.

وحتى الآن، انضم 99 موظفا إلى الحملة، وتمكنوا من خسارة 950 كيلوجراما وكسب مليون يوان (حوالي 139,389 دولارا).

اخسر وزنك شركة تحفز موظفيها منوعات
