كتبت- أسماء مرسي:

خطفت أليسيا روسو، لاعبة نادي أرسنال ومنتخب إنجلترا، الأنظار خلال ظهورها مع النجم المصري محمد صلاح، حيث تبادلا العناق على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق الثنائي بإطلالات أنيقة ومتميزة؛ حيث ارتدى محمد صلاح بدلة سوداء كلاسيكية، نسقها مع قميص أبيض وربطة عنق باللون البيج.

بينما أبهرت أليسيا الجميع بتألقها في الحفل وجمالها، إذا ظهرت بفستان طويل ضيق باللون الأخضر الفاتح، مكشوف عند منطقتي الظهر والصدر.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، وأكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من قلادة، وحلق وأسورة.

في السطور التالية، إليكم أبرز معلومات لا تعرفونها عن أليسيا روسو، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعي "englandfootball" و"arsenal".

- أليسيا روسو هي لاعبة كرة قدم إنجليزية تلعب في صفوف نادي أرسنال ومنتخب إنجلترا للسيدات.

- ولدت في 8 فبراير 1999

- مواليد مدينة ميدستون في إنجلترا.

- تبلغ من العمر 26 عاما.

- تنتمي إلى عائلة رياضية، والدها، ماريو روسو، سبق أن لعب لصالح فريق شرطة العاصمة.

- بدأت أليسيا مشوارها الكروي ضمن فرق الناشئين في تشيلسي وبرايتون، قبل أن تنتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2020، حيث برزت كواحدة من ألمع مهاجمات الفريق حتى عام 2023.

- في يوليو 2023، انضمت إلى نادي أرسنال، لتواصل تألقها كواحدة من أبرز المهاجمات في الكرة النسائية العالمية.

- تُعرف بذكائها ومهاراتها العالية وسرعتها في التحرك داخل الملعب.

- تمثل منتخب إنجلترا للسيدات منذ عام 2020، وساهمت في تحقيق عدة ألقاب وأداء مبهر على المستوى القاري والعالمي.

- من أبرز إنجازاتها، بطولة أمم أوروبا للسيدات 2022، نهائيات كأس العالم للسيدات 2023، كأس الدوري القاري 2024، دوري أبطال أوروبا للسيدات 2025، كأس أرنولد كلارك (2022، 2023).

- سجلت أهدافا حاسمة في البطولات الكبرى، منها هدفها الشهير بالكعب في مرمى السويد خلال نصف نهائي يورو 2022.

- تحظى بشعبية كبيرة على صفحتها بـ"إنستجرام"، حيث يتابعها أكثر من مليون متابع.

- تنشر باستمرار صورا من حياتها اليومية والمهنية، وتلقى تفاعلا كبيرا من جمهورها حول العالم.