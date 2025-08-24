قردة تطبخ وتضع المكياج.. تريند جديد على "تيك توك" يثير جدلا

كتبت- أسماء مرسي:

في الآونة الأخيرة، انتشر "تريند" جديد على تطبيق "تيك توك" يتمثل في مقاطع فيديو تُظهر شخصية قردة تُدعى "لي لي"، تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ما يلفت الانتباه هو أن "لي لي" تؤدي مهاما بشرية كاملة داخل مطبخ منزلي، حيث تطهو الطعام، تضع المكياج، وتتصرف كأنها فتاة حقيقية، كما تُقدم محتوى متنوعا يشمل الطبخ، العناية بالبشرة، والفلوجات اليومية، بطريقة تحاكي البشر بشكل واقعي.

انتشار واسع وتفاعل كبير

سرعان ما حظيت مقاطع "لي لي" بشعبية كبيرة، لتتحول إلى تريند على تيك توك، حيث أثارت إعجاب وتفاعل عدد كبير من المستخدمين بسبب طرافتها وغرابتها.

أرقام قياسية على حسابها الرسمي

تمكنت أيضا من جذب جمهور ضخم خلال فترة قصيرة، إذ وصل عدد متابعي حسابها الرسمي على تيك توك، 222 ألف متابع.