بعد تصدرها التريند.. من هي البلوجر المغربية حنان زوجة محمد النني الثانية؟

08:00 م الأحد 24 أغسطس 2025
كتبت- أسماء مرسي:

أثارت صور زفاف محمد النني، نجم منتخب مصر السابق ولاعب نادي الجزيرة الإماراتي الحالي، من البلوجر المغربية حنان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا.

وتصدرت حنان "التريند" بعد أن نشرت صور الزفاف على حسابها الرسمي في موقع "إنستجرام".

ظهرت حنان في الصور وهي ترتدي قفطانا مغربيا باللون الذهبي مزينا بتطريزات لامعة، مع مكياج قوي تميز بأحمر شفاه أحمر ناري وتسريحة شعر مرفوعة للأعلى.

أما زوجها، ارتدى تيشيرت أبيض وبنطلون جينز أزرق.

وفي هذا الإطار، نستعرض أبرز المعلومات عن البلوجر المغربية حنان، الزوجة الثانية لمحمد النني، وفقا لما ورد في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- حنان بلوجر مغربية وصانعة محتوى معروفة.

- تمتلك العلامة التجارية "لمست مراكش" المتخصصة في صناعة القفطان المغربي التقليدي.

- تقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- بدأت مسيرتها من خلال نشاطها في مجال الموضة والجمال عبر منصات التواصل الاجتماعي.

- متزوجة من محمد النني، نجم منتخب مصر السابق ولاعب نادي الجزيرة الإماراتي الحالي.

- تهتم بنشر صورها وأحداث يومها على حسابها الشخصي في "إنستجرام".

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" أكثر من 47 ألف متابع.

البلوجر المغربية حنان زوجة النني محمد النني زوجة النني الثانية
