20 صورة ومعلومات عن مصممة الأزياء آن الرفاعي زوجة كريم محمود عبدالعزيز

كتبت- أسماء مرسي:

تصدرت مصممة الأزياء آن الرفاعي، زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز، محركات البحث مؤخرا بعد استضافتها في برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني على قناة "دي إم سي".

وخلال الحلقة، تحدثت عن إطلاق خط أزياء جديد يحمل اسمها في عالم الموضة.

في هذا الإطار، إليكم أبرز المعلومات عن آن الرفاعي، وفقا لحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التفاصيل التي كشفت عنها في حلقتها ببرنامج "هي وبس".

من هي آن الرفاعي؟

- آن الرفاعي، مصممة أزياء.

- والدها رجل الأعمال المصري مجدي الرفاعي.

- تزوجت من الفنان كريم محمود عبد العزيز عام 2011.

- أنجبت منه ثلاث بنات هن: كندة، خديجة، وحبيبة.

- كانت آن شريكة في علامة تجارية ناجحة مع أصدقائها، لكنها شعرت برغبة قوية في إطلاق مشروع خاص بها يعبر عن شخصيتها وأسلوبها في التصميم بشكل كامل.

- في مايو الماضي، أطلقت علامتها التجارية الخاصة في مجال الأزياء تحت اسم "تصميمات آن الرفاعي".

- تميزت علامتها التجارية بتصميمات عصرية وعملية تناسب الرجال والنساء.

- تقوم آن بعرض تصميماتها بنفسها دون الاستعانة بعارضات أزياء.

- تستفيد من آراء ابنتيها الكبيرتين في اختيار التصاميم والألوان، حيث لكل منهما ذوق مختلف يساعدها في ابتكار قطع متنوعة ومتجددة.

- حظيت تصميماتها بإعجاب كبير من الجمهور، وتلقت دعما من نجمات مثل الفنانة دنيا سمير غانم.

- تهتم آن بنشر صورها وأحدث أعمالها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

- يتابعها على "إنستجرام" أكثر من 88 ألف متابع.