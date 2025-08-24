مغامرة طريفة.. قرد يسرق هاتفًا ويصوّر نفسه في لقطات مضحكة

كتب - محمود عبده:

فى واقعة طريفة ومثيرة للدهشة، تمكن طالب ماليزى من حل لغز اختفاء هاتفه المحمول بعدما عثر على الجانى بطريقة غير متوقعة: قرد التقط صور "سيلفى" ومقاطع فيديو بنفسه باستخدام الهاتف المسروق.

وبحسب ما أورده موقع AP News، قال الطالب زاكريدز رودزى، البالغ من العمر 20 عاما، إن هاتفه اختفى صباح السبت من غرفة نومه دون أى أثر لاقتحام أو سرقة، حيث كان كل ما وجد هو غطاء الهاتف تحت السرير، مما أثار حيرة أسرته التى تقيم فى ولاية جوهور جنوبى البلاد.

فى اليوم التالى، لاحظ والد زاكريدز وجود قرد فى الغابة المجاورة للمنزل، هذا المشهد دفع الطالب لاستخدام هاتف شقيقه للاتصال بجهازه المفقود، ليفاجأ بصوت الرنين قادما من تحت إحدى أشجار النخيل، حيث عثر على الهاتف مغطى بالطين.

لكن المفاجأة الكبرى لم تكن فى العثور على الجهاز، بل فى المحتوى الموجود بداخله، يقول زاكريدز:"عندما فتحت معرض الصور، لم أصدق ما رأيت.. صور ومقاطع فيديو التقطها القرد نفسه! وجهه كان واضحا فى بعض الصور، وكان الأمر مضحكا للغاية".

وتابع: "القرد، الذى ظهر فى أحد المقاطع وهو يحاول على ما يبدو التهام الهاتف، ربما جذبه الغلاف الملون للجهاز، فظنه شيئا يؤكل أو لعبة، مما دفعه للاستيلاء عليه دون سرقة أى شيء آخر من الغرفة".

وأضاف زاكريدز مازحا:"عمى كان يقول ضاحكا إن القرد التقط سيلفى... لم أتخيل أن تكون هذه النكتة حقيقية".

وعلى الرغم من أن غالبية الصور كانت ضبابية، فإن بعضها أظهر القرد بوضوح، مما جعل عملية "الضبط بالتصوير" أكثر من موثقة، فى سابقة فريدة من نوعها.

واختتم زاكريدز حديثه قائلا:"أغلقت المنزل بإحكام بعد الحادثة.. لا أريد زيارة أخرى من هذا النوع".