بعد ظهوره.. 10 صور ومعلومات عن التنين الأزرق الخطير

كتب - سيد متولي

أثار كائن بحري، يطلق عليه التنين الأزرق، الرعب بعد ظهوره في إسبانيا، وتحديدا على شواطئ مثل قاديس والجزيرة الخضراء، ما دفع السلطات إلى إغلاق بعضها، لكن ماذا نعرف عنه؟.

وبحسب ديلي ميل، فإن هذا الكائن صغير الحجمه، إلا أنه أكثر خطورة، إذ يحتفظ بسموم فرائسه ليصبح أشد فتكا عند ملامسته الإنسان.

وعلى الرغم من ألوانه الزرقاء الزاهية، فإن اكتشاف هذا المخلوق قد يكون أمرا صعبا نظرا للتماهي مع زرقة المحيط والسماء.

ويعيش عادة في مياه المحيطات الأطلسي والهادئ والهندي، وفي المناطق المدارية وشبه المدارية، وظهوره في البحر المتوسط يعد نادرا.

ويتغذى التنين الأزرق، على سموم حيوان يشبه قنديل البحر، كما أنه يطلق خلايا بلسعات قوية عند لمسه.

وإذا تعرض شخص ما للسعة تنين أزرق، فسيعاني من ألم شديد لمدة ساعة تقريبا، وقد يعاني المصاب من الغثيان.