أثناء التقاط صورة معها.. هجوم مفاجئ من سمكة قرش على صياد

تعرض صياد في فلوريدا لهجوم مفاجئ من قبل صيده - سمكة قرش ليمون يبلغ طولها 6 أقدام - أثناء التقاط صورة مع السمكة الكبيرة، لكنه قال إن المواجهة التي كادت أن تؤدي إلى الموت لن تمنعه من العودة إلى صيد الحيوانات المفترسة.

كان شون ميوز وأصدقاؤه في رحلة إلى بوكا جراندي لصيد أسماك القرش عندما اتجهت إحدى صيداتهم فجأة إلى منعطف خطير، حسبما ذكر موقع وينك.

وبينما كان ميوز يتظاهر لالتقاط صورة مع سمكة قرش ضخمة اصطادوها خلال الرحلة الليلية، تعرض لعضة غير متوقعة في ساقه، حسبما ذكر نيويورك بوست.

"انتهينا من إخراج الخطاف من فمه، كنا سنذهب لتحريره، لكن القرش استدار وعضني"، قال ميوز للصحيفة.

وأظهر مقطع فيديو للحادثة، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ميوز وهو يمسك بقمة فم القرش بجانب الشاطئ، عندما بدأ القرش يضربه بشكل مفاجئ ويعض ساقه.

ثم سقط الصياد إلى الخلف وبدأت ساقه تنزف، وبدأ رفاقه الصيادون بالصراخ، ثم استجابت إدارة الإطفاء بشأن الحادث المرعب.

قال المتصل برقم الطوارئ 911، وفقًا للصحيفة: "لدينا ضمادة على ساقه، ووضع منشفة عليها، محاولًا إيقاف النزيف، إنه مستيقظ".

تم نقل ميوز بعد ذلك جوا إلى المركز الطبي لساحل الخليج.

ورغم المحنة المرعبة، ظل الصياد مصمما على العودة إلى هوايته المفضلة في صيد أسماك القرش، وقال ميوز من سريره في المستشفى: "سأعود اليوم لو كان بإمكاني مغادرة المستشفى".

"إنه أمر مؤسف، ولكنه أمر يحدث أحيانًا، لم يأخذ مني إلا القليل، لذا، كما تعلمون، أنا من المحظوظين، وكما تعلمون، أنا ضحية لدغة سمكة قرش، لديّ الكثير من القصص الجميلة الآن،" قال للصحيفة.

"أراك في المرة القادمة"، قال ميوز في رسالة إلى القرش.

وحذر مسؤولون في بوكا جراندي السكان في المنطقة من أن يكونوا في حالة تأهب قصوى من أسماك القرش خلال موسم الطربون، عندما تهاجر الأسماك وأسماك القرش إلى المياه الضحلة ودرجات الحرارة الأكثر دفئًا.

هناك الكثير من أسماك القرش هنا، خاصةً خلال موسم صيد سمك الطربون، لم أرَ قطّ أي شخص، كما تعلمون، يصطاد سمكة قرش تحديدًا، ويتعرض لعضة، عليك أن تكون حذرًا عند اللعب مع الطبيعة الأم،" هذا ما قاله رئيس الإطفاء، سي دبليو بلوسر، للصحيفة.

ومن المتوقع أن يتعافى ميوز بشكل كامل من إصابته.

