سيدة تفقد رصيدها البنكي بحيلة إلكترونية.. وتحذير من خدعة مالية

كتب- أحمد الضبع:

تعرضت سيدة بريطانية لعملية احتيال إلكترونية معقدة، أدت إلى فقدانها أكثر من 10 آلاف جنيه استرليني، وبقي رصيدها في الحساب المصرفي 1.61 جنيه فقط، بعد أن خدعها المحتالون عبر الهاتف وانتحلوا صفة موظفين من البنك الذي تمتلك فيه حسابين، وفق ما أورد موقع Liverpool Echo.

وقالت فيكي جونز، البالغة من العمر 44 عامًا، من ويست ديربي بميرسيسايد، إنها تلقت مكالمة هاتفية من مجهولين قدموا أنفسهم كموظفين بالبنك، مدعين وجود نشاط مشبوه على حسابها. وأخبرها المحتالون بأنها بحاجة لنقل أموالها إلى حساب احتياطي جديد لحمايتها، مدعين أيضًا أنهم من فريق الأمان الرقمي الإلكتروني من البنك.

وأضافت "فيكي" أنها فقدت المبلغ بالكامل بعد أن نفذت التعليمات التي أعطاها لها المحتالون، مستخدمة بطاقة البنك وأخذ صورة سيلفي للتحقق من هويتها، لتكتشف لاحقًا أن كل ما حدث كان خدعة محكمة.

وأوضحت أنها كانت قلقة بشكل خاص على مدخرات ابنتها المخصصة لدراستها الجامعية، والتي اختفت مع الأموال المنهوبة.

وتابعت: "كنت أعتقد حقًا أنني معرضة للخطر، ولم أكن أعلم أن كل هذا مجرد خدعة، حتى شعرت بالصدمة بعد أن تحدثت مع صديقة أرسلت لي مقطع فيديو يوضح أساليب الاحتيال الحديثة".

من جانبه، أكد مكتب Action Fraud، المسؤول عن مكافحة الاحتيال في المملكة المتحدة، أن التحقيق جارٍ في الواقعة، مؤكدين أن أي اتصال من هذا النوع لا يتم إلا بناءً على طلب محدد من الضحية، وأنهم لا يطلبون أبدًا بيانات الحساب البنكي مباشرة.

ودعا خبراء مكافحة الاحتيال الجمهور إلى توخي الحذر عند تلقي مكالمات مشبوهة، والتأكد دائمًا من التواصل مباشرة مع البنك عبر الأرقام الرسمية، وعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مصرفية.

اقرأ أيضا:

كيف تساعد القهوة على جذب المال وطرد الطاقة السلبية؟



20 صورة تكشف.. أغرب 6 عملات على مر التاريخ



مخيفة ومفترسة.. 10 صور لـ أغرب 7 حيوانات في العالم



نسخة منها.. 20 صورة أثارت الجدل لشبيهة جورجينا العربية



سعرها 4900 جنيه.. أغلى علبة حلوى مولد في الأسواق- وهذه مكوناتها

