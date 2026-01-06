فرصة ذهبية.. إقامة مجانية في جزيرة يونانية لعشاق القطط

"يتغذى على التماسيح".. معلومات وصور عن أغرب طائر في العالم

هل ترغب في الهروب إلى جزيرة يونانية نائية مع إقامة مجانية؟ لقد ظهرت فرصة ذهبية لمحبي القطط الذين لديهم بعض الوقت الفائض ويرغبون حقا في إحداث فرق.

تعد جزيرة سيروس اليونانية موطنا لحوالي 3000 قطة ضالة، ومنذ التسعينيات تحاول الجمعيات الخيرية مثل جمعية سيروس كاتس على التحكم في أعداد القطط وتعقيمها وتوفير الرعاية لها.

وترحب الجمعية الآن بالمتطوعين الذين يرغبون في مساعدة ورعاية القطط لمدة شهر واحد على الأقل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي مقابل الإقامة المجانية ووجبة الإفطار سيقضي المتقدمون 5 ساعات يوميا و5 أيام في الأسبوع في إطعام وتنظيف ومداعبة القطط الصغيرة التي تم إنقاذها.

وتشمل المهام اليومية المحددة تنظيف صناديق فضلات القطط، والبستنة، والإمساك بالقطط الضالة أو المساعدة في اصطيادها، وإعطائها الأدوية، ونقل القطط المريضة أو المصابة أو غير الملقحة إلى الطبيب البيطري.

وينبغي على المتقدمين ملاحظة أنه بالإضافة إلى رعاية القطط، من المتوقع منهم التفاعل مع الزوار وإرشادهم في المكان.

كما ينصح بعدم التقاط القطط المريضة أو المصابة قبل التحقق من الأمر مع الجمعية الخيرية المختصة، إذ قد تكون هذه القطط غير مطعمة أو تتلقى الرعاية بالفعل في مكان آخر.

والأشخاص الذين تلقوا تدريبا أو لديهم خبرة كممرضين بيطريين، أو سبق لهم العمل مع القطط الضالة، هم أكثر عرضة للنظر في طلباتهم، وأيضا الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما هم أقل عرضة للقبول.

ولن يتم قبول أكثر من 4 متطوعين في أي وقت، وغالبا ما يكونون من بلدان مختلفة حول العالم، مما يتطلب من المتقدمين التحلي بروح التسامح وتقبل الاختلافات في العادات والثقافات والعرق والجنس والمعتقدات.

وبالرغم من أن كل متطوع سيحصل على غرفة نوم خاصة به، إلا أنه من المتوقع أن يشارك المطبخ والحمام مع اثنين أو ثلاثة متطوعين آخرين.

وحاليا تم إغلاق باب التقديم للتطوع لعام 2026 في جمعية سيروس كاتس الخيرية، نظرا للإقبال الكبير، إلا أن الجمعية تشجع المهتمين على متابعة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على مواعيد فتح باب التقديم في الدورة المقبلة.

وبمجرد فتح باب التقديم، يجب على المتطوعين ملء استمارة استفسار وشرح سبب رغبتهم في أن يتم النظر في طلباتهم، بالإضافة إلى ملخص لأعمالهم السابقة وخبراتهم في رعاية القطط.

وبالإضافة إلى الغرفة المجانية ووجبة الإفطار، من المتوقع أن يدفع المتطوعون تكاليف سفرهم إلى الجزيرة، ويتعين عليهم تغطية تكاليف الطعام للغداء والعشاء طوال فترة إقامتهم.

وترحب المؤسسة الخيرية بالرحالة ولكن يجب أن يكونوا قادرين على العمل بمرونة عبر الإنترنت وخارج ساعات العمل الثابتة، وللأسف، لن يتم النظر في طلبات المتقدمين الذين لديهم أطفال أو حيوانات أليفة.