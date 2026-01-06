بيع سمكة تونة عملاقة في مزاد ياباني.. لن تتوقع سعرها

أبرز الظواهر الفلكية التي تزين سماء العالم في 2026

فازت شركة كيومورا التي يملكها كيوشي كيمورا صاحب سلسلة مطاعم سوشي زانماي الشهيرة بسمكة تونة زرقاء ضخمة في مزاد علني.

وبيعت السمكة التي تزن 243 كيلو جرام بسعر 3.2 مليون دولار في أول مزاد لعام 2026 في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو.

وأوضح كيمورا إنه كان يأمل في دفع مبلغ أقل مقابل السمكة، لكن السعر ارتفع فجأة، بحسب ما ذكر موقع "apnews".

وتم اصطياد السمكة باهظة الثمن قبالة سواحل أوما في شمال اليابان، وهي منطقة تشتهر بإنتاج بعض من أجود أنواع التونة في البلاد، وتبلغ تكلفتها 2.1 مليون ين (13360 دولارا) للكيلوجرام الواحد.

وتباع مئات من أسماك التونة يوميا في مزاد الصباح الباكر، لكن أسعار تونة أوما أعلى بكثير من المعتاد.

وبسبب شعبية سمك التونة في السوشي والساشيمي، يعد سمك التونة ذو الزعانف الزرقاء في المحيط الهادئ من الأنواع المهددة بالانقراض بسبب تغير المناخ والصيد الجائر.