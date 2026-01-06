10 صور لـ أجمل رسائل التهنئة بعيد الميلاد المجيد 2026

لا تنخدع بالمظهر.. 8 حيوانات جذابة ومرعبة في آن واحد

منها طائر الجنة.. أجمل الطيور في العالم

"لكل الشباب".. خطوات عملية لبدء مشروعك الصغير من الصفر

أبرز الظواهر الفلكية التي تزين سماء العالم في 2026

مع حلول عيد الميلاد المجيد لعام 2026، يبحث الكثير من الأشخاص عن أجمل رسائل التهنئة للتعبير عن محبتهم للأخوة المسيحيين.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2026، وفق ما كشف "cuindependent".

-أتمنى لكم عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة.

-أتمنى لكم السلام والفرح في عيد الميلاد هذا وطوال العام الجديد.

-أتمنى لكم الحب والنور والضحك في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

-أتمنى أن تجلب لكم روح عيد الميلاد الراحة والسلام والسعادة.

-أرسل لكم أطيب التمنيات بعيد ميلاد مجيد.

-أتمنى أن يحل عليكم السلام والفرح في عيد الميلاد.

-أرسل أطيب التماني لأحبائي وأتمنى لهم عام سعيد.

-عيد ميلاد مجيد لصديق يجعل حياتي سعيدة ومشرقة.

-شكرا لك على وجودك الدائم بجانبي.. عيد ميلاد مجيد.

-أتمنى أن تكون أيامك سعيدة ومشرقة ومليئة بالصداقة.