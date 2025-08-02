كيف تعرف أن جهاز التكييف لديك يسرب الفريون؟.. إليك 4 علامات

كتب - محمود عبده:

مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بات الاعتماد على أجهزة التكييف ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لدى معظم الأسر، إلا أن الاستخدام المكثف قد يرافقه عدد من المشكلات الفنية، من أبرزها تسرب غاز الفريون، وهو الخطر الصامت الذي يهدد كفاءة عمل المكيف، وقد يثقل كاهل المستخدم بفواتير كهرباء باهظة، دون أن يدرك السبب.

ووفقا لما أورده موقع "Super Tech"، فإن مستوى غاز الفريون داخل الجهاز لا ينخفض مع الاستخدام الطبيعي، بل يحدث هذا فقط عند وجود تسريب.

علامات تشير إلى وجود تسرب في الفريون

تباطؤ في عملية التبريد

عندما يستغرق المكيف وقتا أطول من المعتاد "يتجاوز 10 دقائق" لتبريد الغرفة، فذلك يشير إلى تراجع كفاءته نتيجة فقدان غاز الفريون.

انبعاث هواء ساخن

خروج الهواء الدافئ من فتحات التكييف بدلا من البارد يعد إشارة واضحة إلى وجود خلل في عملية التبريد، غالبا بسبب تسرب الفريون.

أصوات غير معتادة

إذا بدأ الجهاز بإصدار أصوات غريبة مثل "الهسهسة" أو "الغرغرة"، فهذا قد يكون نتيجة لتسرب الغاز من أنابيب الدورة التبريدية.

ارتفاع مفاجئ في فاتورة الكهرباء

الزيادة غير المبررة في فاتورة الكهرباء رغم الاستخدام الطبيعي للجهاز، قد تكون مؤشرا على أن المكيف يعمل بكفاءة منخفضة، ويستهلك طاقة أكبر بسبب نقص الفريون.

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