علامة في العين تنذر باقتراب السكتة الدماغية.. لا تتجاهلها

كتبت- شيماء مرسي

تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ.

ورغم أن الأعراض الشائعة للسكتة الدماغية معروفة للكثيرين، إلا أن يوجد علامات أقل شيوعا قد تظهر في العين وتنذر بقرب حدوث سكتة دماغية.

علامات يجب الانتباه لها

يمكن أن تؤدي هذه الانسدادات إلى تغيرات مفاجئة في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو ظهور مناطق داكنة، ومن العلامات المهمة الأخرى أن جلطة العين عند حدوثها غالبا ما تصيب عين واحدة فقط.

خطر فقدان البصر

وقد تعود الرؤية بنسبة 80% في حالات الانسداد الأقل خطورة في الشرايين الصغيرة، ومع ذلك، قد يؤدي تأخر العلاج إلى عواقب وخيمة على الرؤية نتيجة لنقص تدفق الدم إلى الأنسجة الموجودة في الجزء الأمامي من العصب البصري.

وعندما ينقطع العصب البصري تماما عن إمداده بالمغذيات والأكسجين، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأنسجة العصبية وفقدان البصر.

أول علامة في الصباح

يلاحظ معظم المصابين بسكتة دماغية في العين من فقدان للرؤية في إحدى العينين عند الاستيقاظ صباحا.

ولا يصاحب هذا الفقدان أي ألم، أما عن نوع فقدان الرؤية فإن بعض المصابين يلاحظون منطقة داكنة في بصرهم يؤثر على النصف العلوي أو السفلي من مجال رؤيتهم، وتشمل الأعراض الأخرى فقدان التباين البصري وحساسية الضوء.

من هو الأكثر عرضة للخطر؟

الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية وعائية خطيرة ويتناولون أيضا عقار الفياجرا هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

كما أن شكل القرص البصري قد يزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة، لذا يجب أن تدخل الألياف العصبية التي تنتقل إلى الدماغ عبر العصب البصري إلى العين من خلال ثقب أو فتحة تعرف باسم الثقب البصري، وإذا كان الثقب البصري أصغر من المتوسط، فقد يؤدي ذلك إلى ازدحام العصب البصري.

التشخيص السريع

يجب على من يصاب بفقدان مفاجئ للبصر استشارة الطبيب فورا.