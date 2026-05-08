أعلنت الولايات المتحدة، أن قواتها قامت بإعطال سفينتين إيرانيتين، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية قامت بتحويل مسار 57 سفينة تجارية وإعطال 3 سفن حتى اليوم، لمنعها من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية قامت بإعطال ناقلة النفط "سي ستار 3" وناقلة النفط "سيفدا" في 8 مايو الجاري، قبل دخولهما ميناء إيرانيا في خليج عمان.

وأضافت القيادة الأمريكية، أن القوات فرضت إجراءات الحصار على ناقلتي نفط إيرانيتين فارغتين كانتا تحاولان دخول ميناء إيراني عند خليج عمان؛ حيث قامت مقاتلة من طراز إف/إيه-18 سوبر هورنت، تابعة للبحرية الأمريكية من حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" بإعطال الناقلتين بعد إطلاق ذخائر دقيقة على مداخنهما، مما منعهما من دخول إيران.

ولفتت إلى أن القوات الأمريكية قامت - قبل يومين - بإعطال ناقلة النفط الإيرانية "حسناء"، أثناء محاولتها الإبحار إلى ميناء إيراني في خليج عُمان.. حيث عطّلت طائرة مقاتلة من طراز "إف/إيه-18 سوبر هورنت، تابعة لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، دفة الناقلة غير المحملة بإطلاق عدة قذائف من مدفع عيار 20 ملم.

من جانبه، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر: "لا تزال القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ملتزمة بإنفاذ الحصار المفروض على السفن التي تدخل إيران أو تغادرها بشكل كامل".