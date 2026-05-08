كتبت - آلاء نبيل :

في الطبيعة توجد كائنات غريبة ورائعة تستطيع أن تصدر ضوءا من جسمها دون أي مصدر خارجي، و تستخدم هذه القدرة في الصيد أو التواصل أو حماية نفسها.

وفي هذا الصدد، سوف نتعرف على أبرز هذه الكائنات وفقا لما ذكره موقع "azanimals".

ما هي اليراعات ولماذا تضيء ليلا؟

اليراعات، أو ما تعرف بـ"حشرات الضوء"، هي نوع من الخنافس يضم حوالي 2000 نوع مختلف، وتظهر في ليالي الصيف وتصدر ضوء طبيعي يعرف باسم التلألؤ الحيوي، ويستخدم بشكل أساسي لجذب الشريك أثناء التزاوج، كما يمكن أن يعمل هذا الضوء كإشارة تحذير للحيوانات المفترسة، وتنتج اليراعة هذا الضوء من خلال تفاعل كيميائي داخل جسمها يعتمد على الأكسجين وأنزيمات خاصة.

كيف تستخدم سمكة الصياد الضوء في الصيد؟

سمكة الصياد من كائنات أعماق البحار ذات الشكل المخيف، لكنها تمتلك طريقة ذكية إلى الصيد تعتمد على الضوء، وتمتلك زعنفة ظهرية معدلة تعمل كطعم مضيء، ويصدر هذا الضوء من بكتيريا تعيش داخل جسمها، يجذب هذا الضوء الفرائس في أعماق البحر المظلم، ما يسهل على السمكة اصطيادها، كما يساعدها أيضا في العثور على شريك أثناء التكاثر، ومن المثير أن الذكر يندمج مع جسد الأنثى بعد التزاوج ليصبح جزءا منها.

لماذا تعد قناديل البحر من أكثر الكائنات إضاءة؟

تعتبر قناديل البحر من أشهر الكائنات البحرية التي تنتج الضوء، حيث يمتلك حوالي نصف أنواعها هذه القدرة، و تستخدم قناديل البحر الضوء بطرق مختلفة، فبعضها يطلق ومضات قوية لإخافة الأعداء، بينما يستخدم البعض الآخر سحبا مضيئة لتشتيت المفترسات، كما يساعدها الضوء أيضا في الصيد عبر جذب الفرائس أو الاختباء داخل المياه المظلمة.

كيف يستخدم الكريل الضوء رغم حجمه الصغير؟

الكريل كائن بحري صغير، يعيش في المحيطات ويعد غذاء أساسي لكائنات أكبر مثل الحيتان، ورغم حجمه الصغير، فإنه يستطيع إنتاج الضوء من جسمه، و بعض أنواعه تمتلك أدوات خاصة لتوجيه هذا الضوء، وغالبا ما يساعده في التكاثر.

ما الذي يميز حبار اليراع في أعماق البحار؟

حبار اليراع كائن صغير يمتلك قدرة مميزة على إنتاج الضوء، و يقضي الشتاء في أعماق البحر، ثم يهاجر في الصيف إلى السواحل اليابانية للتكاثر، خلال هذه الفترة يصدر ضوء أزرق جميل باستخدام أعضاء خاصة في جسمه، ما يساعده على التواصل مع الشريك أو التمويه، لكن هذا الضوء يجعله أيضا عرضة للصيد بكثرة، ولذلك يعد من الأطعمة الشهيرة في اليابان.

