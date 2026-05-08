في الثامن من مايو من كل عام، يحتفي العالم بـاليوم العالمي للحمار، في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على واحد من أقدم الحيوانات التي رافقت الإنسان في الزراعة والنقل والعمل داخل البيئات الصعبة، رغم أنه لا يزال ينظر إليه في كثير من الأحيان بصورة نمطية لا تعكس قيمته الحقيقية.

وبحسب "تايمز أوف إنديا"، فإن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي لإعادة الاعتبار للحمار والتعريف بدوره الحيوي في دعم المجتمعات الريفية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى وسائل النقل الحديثة، إضافة إلى إبراز خصائصه السلوكية الفريدة التي تجعله أحد أكثر الحيوانات تحملا وارتباطا بالإنسان.

وكان أول احتفال رسمي بهذا اليوم عام 2018، بعد إطلاق فكرة عبر باحث متخصص في الحيوانات يدعى أرك رازق، الذي أكد أن الحمار لم ينل التقدير الكافي لدوره في خدمة الإنسان، خاصة في المناطق الجافة والصحراوية والتضاريس الوعرة.

8 معلومات عن الحمير لا يعرفها كثيرون



كم يبلغ عمر الحمار؟

يتراوح متوسط عمر الحمير بين 50 و54 عاما، ما يجعلها من الحيوانات طويلة العمر نسبيا.



ما سرعتها القصوى؟

يمكن للحمير الوصول إلى سرعة تقارب 31 ميلا في الساعة في ظروف معينة، وهو ما يعكس قدرتها البدنية الجيدة.



هل للحمير ذاكرة قوية؟

تمتلك الحمير ذاكرة طويلة المدى، حيث يمكنها تذكر الأماكن والأفراد الذين تعاملت معهم لسنوات طويلة.



هل تهتم الحمير بالنظافة؟

الحمير من الحيوانات التي تظهر سلوكا اجتماعيا لافتا، إذ تميل إلى تنظيف بعضها البعض، وهو سلوك يساعد على تعزيز الروابط داخل القطيع.



هل ترفض الطعام غير النظيف؟

تعرف الحمير بانتقائيتها، إذ تتجنب تناول الطعام الفاسد أو شرب المياه غير النظيفة، وتميل إلى مصادر الغذاء الآمنة.



كم عدد الحمير في العالم؟

تشير التقديرات إلى أن عدد الحمير حول العالم يتجاوز 44 مليون حمار، موزعة على أكثر من 186 سلالة مختلفة.

لماذا تمتلك الحمير آذانا كبيرة؟

تساعد الأذنان الكبيرتان على التقاط الأصوات من مسافات بعيدة، كما تلعبان دورا مهما في التواصل بين الحمير عبر أصوات متنوعة.



هل تستطيع العمل لفترات طويلة؟

تتميز الحمير بقدرتها على التحمل، إذ يمكنها العمل لفترات أطول وبجهد أكبر مقارنة بالعديد من الحيوانات الأخرى.

