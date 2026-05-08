في الوقت الذي تعتمد فيه أغلب دول العالم على القطارات والسيارات والطائرات كوسائل نقل تقليدية، ظهرت في بعض الدول وسائل مواصلات غريبة وخارجة عن المألوف، جمعت بين الابتكار والطابع التراثي وحتى الأفكار المستقبلية

ورصدت صحيفة Traveller عددًا من أغرب وسائل النقل حول العالم، من بينها تاكسي الثور في جزر سيشل، وحافلات تعمل بالمخلفات العضوية، إلى قطارات معلقة وقوارب مصنوعة من الخيزران، في مشاهد تبدو أقرب لأفلام الخيال العلمي أو العادات الشعبية القديمة.

أتوبيس يعمل بالفضلات في بريطانيا

في بريطانيا، تم تطوير حافلة تعمل بالغاز الحيوي الناتج عن المخلفات العضوية وبقايا الطعام.

ويمكنها قطع مسافات طويلة بخزان واحد، في خطوة تعكس توجها نحو الطاقة النظيفة وإعادة التدوير.

قطار معلق فوق المدينة في ألمانيا

في مدينة فوبرتال الألمانية، يبرز قطار فوبرتال المعلق كأحد أقدم أنظمة النقل غير التقليدية في العالم، حيث بدأ تشغيله عام 1901.

ويمتد القطار على مسار مرتفع فوق المدينة، ما يمنح الركاب إطلالة بانورامية على الشوارع والمناظر الطبيعية، بعيدا عن الازدحام المروري.

قوارب البامبو في تايلاند

في تايلاند، تعتمد بعض المناطق السياحية على قوارب مصنوعة من سيقان الخيزران لعبور الأنهار.

وتوفر هذه الوسيلة تجربة هادئة ومباشرة وسط الطبيعة، وتستخدم بشكل واسع في الرحلات السياحية التي تعتمد على استكشاف الأنهار والغابات.

الزلاجات الخشبية في البرتغال

في جزر ماديرا، لا تزال الزلاجات الخشبية وسيلة نقل تقليدية تستخدم في النزول السريع عبر الشوارع الضيقة.

وأصبحت هذه الوسيلة اليوم من أبرز الأنشطة السياحية التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

تاكسي الثور في جزر سيشل

في جزر سيشل، تستخدم الثيران كوسيلة نقل تقليدية في بعض المناطق الريفية والشواطئ.

ورغم غرابتها، تعكس هذه الوسيلة نمط الحياة البسيط في الجزر، وتستخدم اليوم بشكل محدود إلى جانب الطابع السياحي.

حافلة تسير فوق السيارات في الصين

طور مهندسون في الصين نموذجا لحافلة مستقبلية تعرف باسم TEB، صممت للمرور فوق السيارات لتخفيف الزحام المروري.

وتستوعب الحافلة مئات الركاب، وتعد من المشاريع التجريبية التي تستهدف حلولا مبتكرة لأزمات المرور في المدن الكبرى.

