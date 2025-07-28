رجل أردني يتزوج بعد يوم من وفاة زوجته.. ماذا حدث؟

كتبت- شيماء مرسي

أثار رجل أردني حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواجه بعد يوم من وفاة زوجته.

وبرر الرجل الأربعيني قراره بأنه يشعر بحزن عميق بعد وفاة زوجته، وأنه يحتاج إلى شخص يعتني به خلال هذه الفترة الصعبة، وفقا لموقع "gdnonline".

وقال بعض أقارب الرجل إنه قد حجز قاعة الزفاف مسبقا، بعد أن أخبره الأطباء بتدهور حالة زوجته الصحية نتيجة مرضها بسرطان الدم.

وتمت مراسم الزفاف بهدوء ولم تكن هناك موسيقى صاخبة أو زينة وكان الحضور مقتصرا على المقربين فقط، احتراما لزوجته الراحلة.

وانتشر الخبر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر بعض المتابعين أن هذا التصرف يشير إلى عدم الوفاء تجاه زوجته الراحلة، ودافع آخرون عن الرجل مؤكدين أن قراره يتماشى مع الشرع حتى لو كان التوقيت غير مناسب.

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