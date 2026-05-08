أديب: لا تجعلوا الجنازة سوقًا للصور والمصالح.. الموضوع بقى غريب أوي

كتب : حسن مرسي

11:02 م 08/05/2026 تعديل في 09/05/2026

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن عزاء الفنان هاني شاكر شهد حضورًا كبيرًا من الفنانين والشخصيات العامة، لكنه لاحظ ظاهرة غريبة تكررت مؤخرًا.

وأوضح أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك فئة من البشر تشبه "الفطريات" تأتي للعزاء أو الجنازة لهدف آخر غير العزاء نفسه.

وأشار إلى أنه في عزاء هاني شاكر كان هناك وزير من أصدقاء الفقيد، وجاء له ناس يقولون "والله يا فندم في كذا ولو تمضي لنا، في عزاء الرجل؟".

ولفت إلى أنه "ناس واقفة بكاميرات على أول طريق العزاء في بالم هيلز عشان وأنت طالع بالعربية يقولك اتصور معاك، هل ده احترام يعني تحب ده يحصل في جنازة أمك أو في عزا أبوك؟".

وأكد أن بعض الحضور يطلبون عمل إنترفيو على الواقف داخل العزاء، ويقولون "إيه رأيك نعمل إنترفيو كده على الواقف؟ يا جماعة ده إحنا بلد الأخلاق والأصول".

وشدد الإعلامي عمرو أديب على أن العزاء ليس مكانًا للصور والمصالح الشخصية، وأن أخلاقيات الحزن يجب أن يحترمها الجميع، خاصة الشباب والبنات والرجال الذين يفعلون ذلك.

