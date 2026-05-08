قال الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، إن فيروس هانتا ليس بفيروس جديد، بل موجود منذ عام 1978 وأكثر من 50 سنة دون انتشار واسع.

وأوضح حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الفيروس مختلف تمامًا عن كورونا رغم اشتراكهما في المصدر الحيواني.

وأشار إلى أن هانتا ينتقل من القوارض عن طريق إفرازاتها أو بولها، عبر استنشاق الهواء أو لمس العين أو الأنف، لكن نوع واحد اسمه "أنديز" هو الذي ينتقل من شخص لآخر.

ولفت إلى أن "أعراض الهانتا في الأول زي أعراض البرد العادية من حرارة وآلام في الجسم والمعدة، وفيه نوعين واحد بيصيب الجهاز التنفسي وآخر بيصيب الكلى".

وأكد أنه كما أوضحت وزارة الصحة المصرية، لم ترصد أي حالة داخل جمهورية مصر العربية منذ اكتشاف الفيروس حتى الآن.

وشدد أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني على أن المواطنين لا داعي للهلع أو الذعر، ولا يوجد حذر سوى غسل الأيدي وتنظيف الأماكن بالفينول، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي حالة في مصر.