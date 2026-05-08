في مشهد يجمع بين الغرابة والرفاهية، يعود الحديث عن اليوم العالمي للحمار ليكشف جانبا غير متوقع من عالم هذا الحيوان، بعدما تحول أحد منتجاته إلى سلعة فاخرة تباع بأسعار تفوق التوقعات في الأسواق العالمية.

وبحسب موقع Food Republic، كشفت تقارير أن أحد أغلى أنواع الحليب في العالم لا يستخرج من الأبقار أو الإبل، بل من الحمير، حيث يعرف بـ"حليب الحمير" أو Donkey Milk، ويعد من المنتجات النادرة والفاخرة التي تباع بأسعار مرتفعة للغاية.

وتباع بعض منتجات الحليب المجفف المستخلصة من حليب الحمير بما يصل إلى نحو 169.99 دولارا لعبوة لا تتجاوز 400 جرام، ما يضعه ضمن قائمة الأغلى عالميا.

لماذا يعد حليب الحمير غالي الثمن؟

يرجع ارتفاع سعره إلى عدة عوامل، أبرزها أن الحمير تنتج كميات محدودة جدا من الحليب لا تتجاوز في المتوسط لترا واحدا يوميا، ما يجعل عملية جمعه وإنتاجه مكلفة وصعبة.

كما أن مزارع إنتاجه قليلة على مستوى العالم، وتحتاج إلى رعاية خاصة وتكاليف تشغيل مرتفعة للحفاظ على جودة الإنتاج وصحة الحيوانات.

ويسوق حليب الحمير على أنه قريب في تركيبته من حليب الأم، وهو ما زاد من الطلب عليه في بعض الاستخدامات الغذائية والطبية المحدودة.

أين يستخدم حليب الحمير؟

لا يستهلك هذا الحليب بشكل يومي مثل الحليب التقليدي، بل يدخل في صناعات محدودة، أبرزها منتجات التجميل والعناية بالبشرة، مثل الكريمات والصابون، بفضل احتوائه على فيتامينات ومضادات أكسدة طبيعية.

أسعار متفاوتة حول العالم

تختلف أسعار حليب الحمير من بلد إلى آخر، حيث يصل في بعض الأسواق مثل الهند إلى نحو 60 دولارا للتر، بينما ترتفع الأسعار بشكل أكبر في أوروبا وأمريكا بسبب ندرة الإنتاج وتكاليف النقل.

وغالبا ما يطرح في الأسواق على شكل مسحوق مجفف أو منتجات معالجة، نظرا لصعوبة حفظه في صورته السائلة لفترات طويلة.

رفاهية أكثر من كونه غذاء يوميا

ورغم غرابة الفكرة لدى البعض، فقد تحول حليب الحمير في السنوات الأخيرة إلى منتج فاخر يستخدم في قطاع التجميل والعناية بالبشرة، حيث يدخل في صناعة مستحضرات مرتفعة الثمن تسوق كمنتجات رفاهية أكثر من كونها غذاء أساسيا.

