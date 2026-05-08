بدأ عصام سراج مدير التعاقدات الجديد في النادي الأهلي،الترتيب من الآن مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، نائب المشرف العام علي فريق الكرة للموسم الجديد سواء فيما يتعلق بالصفقات أو اللاعبين الراحلين وتحديدًا الأجانب.

ويملك الأهلي 5 لاعبين أجانب في قائمته حاليًا هم المالي أليو ديانج والأنجولي كامويش والمغربيين يوسف بلعمري وأشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان، بالإضافة إلي السلوفيني نيتس جراديشار والمغربي رضا سليم اللذان يقضيان إعارة خارج القلعة الحمراء في الوقت الحالي.

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"،إن كامويش وأليو ديانج سيرحلان عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، فيما سيبدأ النادي في تسويق رضا سليم وجراديشار من أجل توفير مكانين للأجانب في قائمة الفريق للموسم الجديد في ظل الرغبة في التعاقد مع ثنائي هجومي أجنبي.

وأوضح المصدر أن بن شرقي وبلعمري وبن رمضان مستمرون مع الأهلي في الموسم المقبل ولا توجد نية لبيعهم أو إعارتهم لاسيما بن شرقي الذي قرر مسئولي الأهلي الحديث معه فيما يخص تمديد عقده في ظل القناعة التامة بخبراته وقدراته