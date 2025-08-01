سبب وفاة لطفي لبيب.. 9 أعراض تكشف الإصابة بـ سرطان الحنجرة

كتبت- شيماء مرسي

عانى الفنان لطفي لبيب من سرطان الحنجرة، مما أثر على مناعته بشكل كبير وجعله أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى، كان آخرها الالتهاب الرئوي الحاد الذي أودى بحياته.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أسباب وأعراض وعلاج الالتهاب الرئوي الحاد، وفقا لموقع "mayoclinic".

أسباب الالتهاب الرئوي الحاد

هناك العديد من الجراثيم يمكنها التسبب في الالتهاب الرئوي، وأكثرها شيوعا البكتيريا والفيروسات الموجودة في الهواء الذي نتنفسه، وعادة ما يمنع الجسم هذه الجراثيم من إصابة الرئتين بالعدوى.

ولكن تتمكن هذه الجراثيم في بعض الأحيان من هزيمة جهازك المناعي، حتى إذا كنت تتمتع بصحة جيدة.

أعراض الالتهاب الرئوي الحاد

ألم في الصدر عند التنفس أو السعال.

التشوش الذهني.

السعال.

الإرهاق.

الحمى والتعرق المفرط.

الإسهال.

الغثيان والقيء.

ضيق النفس.

المضاعفات

البكتيريا في مجرى الدم.

صعوبة في التنفس.

تراكم السوائل حول الرئتين.

خراج الرئة.

أعراض سرطان الحنجرة

السعال.

تغيرات في الصوت.

بحة الصوت أو عدم القدرة على الكلام بوضوح.

صعوبة البلع.

ألم الأذن.

كتلة أو احتقان لا يشفى.

التهاب الحلق.

فقدان الوزن.

اقرأ أيضا:

لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟

لا تأكله.. أخطر نوع طعام يدمر القلب والشرايين ويسبب الجلطات

5 علامات تحذيرية "خفية" تخبرك أن جسمك بحاجة إلى فيتامين د

رجل أردني يتزوج بعد يوم من وفاة زوجته.. ماذا حدث؟

خطفت الأنظار بجمالها في الدوري الإيطالي.. 15 صورة ومعلومات عن أليس سونديرغارد