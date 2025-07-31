موزة بـ6 ملايين دولار.. زائر يلتهم عملا فنيا شهيرا للمرة الثانية

كتبت- شيماء مرسي

أثار حادث غريب مؤخرا في أحد المتاحف الفرنسية جدلا واسعا، عندما تناول أحد الزوار عملا فنيا للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان.

والعمل الذي يحمل اسم "كوميديان" ليس سوى موزة طازجة مثبتة على الحائط بشريط لاصق، وتقدر قيمته بنحو 6 ملايين دولار أمريكي.

وأكد المتحف في بيان رسمي، أن فريق الأمن تصرف بسرعة بهدوء وأعادوا تركيب العمل بعد بضع دقائق من وقوع الحادثة، وفقا لموقع "france24".

وأضاف: "بالرغم من أن الموزة المستخدمة في العمل الفني هي عنصر قابل للتلف ويتم استبدالها بانتظام، فقد أوضح متحف مركز بومبيدو ميتز أن الفنان ماوريتسيو كاتيلان، عبر عن خيبة أمله من تصرف الزائر".

وتابع: "اعتبر كاتيلان أن الفاكهة بحد ذاتها هي العمل الفني، وليس فقط الشريط اللاصق أو القشرة المتبقية".

ولم يتقدم المعرض ببلاغ إلى الشرطة بخصوص هذا الحادث، لكنه أوضح أن هذا العمل الفني يسلط الضوء على عبثية المضاربات المالية وهشاشة أنظمة المعرفة التي يقوم عليها سوق الفن.

ومن خلال عمل بسيط وغير تقليدي كهذا، يسعى الفنان إلى التشكيك في القيم المادية والمعنوية التي تمنح للأعمال الفنية، وكيف تتأثر هذه القيم بعوامل خارجة عن جوهر الفن نفسه.

ولم تكن حادثة المتحف الفرنسي هي المرة الأولى التي يتناول فيها أحد على العمل الفني، وفي عام 2019، عندما عرض العمل ذاته للفنان ماوريتسيو كاتيلان في معرض "آرت بازل ميامي" بولاية فلوريدا الأمريكية، قام الفنان الأدائي ديفيد داتونا بنزع الموزة من الحائط وتناولها أمام مئات الحاضرين المذهولين.

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