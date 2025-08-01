هل الموز خطر على مرضى الكلى؟.. هذا ما يحدث لهم

كتبت- شيماء مرسي

يعد الموز من الفواكه المحبوبة والمغذية، فهو مصدر ممتاز للألياف، فيتامين B6، والسكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة، ولكن، عندما يتعلق الأمر بصحة الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، فإن الإفراط في تناول الموز قد يكون له عواقب سلبية، نستعرضها لكم في هذا التقرير، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

غني بالبوتاسيوم

الموز يحتوي على البوتاسيوم وهو معدن ضروري لوظائف العضلات وصحة الأعصاب ونبض القلب، ولكن لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى، لا يستطيع الجسم تصفية البوتاسيوم الزائد بكفاءة، قد يؤدي هذا إلى حالة تسمى فرط بوتاسيوم الدم، حيث ترتفع مستويات البوتاسيوم في الدم بشكل خطير، مما قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب والسكتة القلبية.

توازن الإلكتروليتات

تساعد الكلى السليمة على الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور، لكن عندما تتضرر الكلى أو تتعرض لضغط يختل هذا التوازن.

لذا فإن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، يزيد الضغط على الكلى الضعيفة.

خطر على القلب

يؤثر تناول كمية كبيرة من البوتاسيوم على الكلى والقلب بشكل مباشر.

أعراض زيادة البوتاسيوم

ضعف العضلات والتعب، والخدر، واضطرابات خطيرة في نظم القلب.

وبالنسبة لمرضى الكلى، تناول موزة واحدة أو اثنتين يوميا قد يسهم في ارتفاع مستويات البوتاسيوم بشكل خطير.

مرضى غسيل الكلى والموز

مرضى غسيل الكلى أكثر عرضة للخطر، حيث يساعد غسيل الكلى على التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة، ولكنه لا يزيل البوتاسيوم تماما دائما.

ولهذا السبب، يتبع العديد من مرضى غسيل الكلى نظام غذائي منخفض البوتاسيوم، ويتجنبون تناول الفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبرتقال والأفوكادو.

البدائل اللآمنة

من الأفضل تناول الفواكه منخفضة البوتاسيوم، مثل التفاح والتوت والعنب والبطيخ.

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