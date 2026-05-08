متحدث التعليم يرد على فيديو الطلبة وهم يقطعون الكتب: "قديم من 2019"

كتب : حسن مرسي

11:08 م 08/05/2026

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الفيديو المتداول للطلبة وهم يقطعون الكتب ويعمل دوشة على السوشيال ميديا تعود حقيقته لعام 2019.

وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوزارة اعتادت على كثرة الشائعات وإعادة القديم كجديد في ملف التعليم.

وأشار إلى أنه بمجرد ظهور الفيديو بدأت الوزارة في تتبعه وبحثه بدقة حتى وصلت إلى أنه منشور يوم 16 مايو 2019 بعد نهاية العام الدراسي.

ولفت إلى أن "إعادة أو تجديد نشر الفيديو ده دلوقتي هدفه إظهار صورة سلبية للمنظومة التعليمية، وإحنا بنكافح ده بتوضيح الحقيقة والمعلومات الصحيحة".

وأكد أن الوزارة راجعت المديرية التعليمية والمدرسة والإدارة التعليمية، ولم يكن هناك أي شيء متعلق بهذا الموضوع خالص راجعنا المدرسة.

وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على أن هذا الأمر معتاد بشكل كبير جدًا، حيث شاهد وقائع كثيرة مشابهة بهذا الشكل على مواقع التواصل خلال السنوات الماضية.

