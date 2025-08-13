عاش 10 دقائق بين الحياة والموت.. بريطاني يروي تجربه صادمة

روى البريطاني ماثيو أليك، وهو أب لطفلين من منطقة رومفورد، تفاصيل تجربته المؤثرة بعد أن تعرض لحالة موت سريري استمرت عشر دقائق، بحسب ما نقلته صحيفة ذا ميرور البريطانية.

وقال أليك: "لا أتذكر شيئًا من لحظة موتي، لكنني أعي تمامًا لحظة استيقاظي من الغيبوبة. شعرت وكأنني كنت في نوم عميق وهادئ، كل شيء كان ساكنًا تمامًا".

وكان أليك قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء نوبة عمل ليلية، نُقل على إثرها إلى المستشفى بعد توقف قلبه نتيجة إصابته بانصمام رئوي – وهي جلطة دموية تسد الشريان الرئوي.

وبحسب التقرير، لجأ الأطباء إلى استخدام جهاز إزالة الرجفان وقدموا له إنعاشًا قلبيًا رئويًا مكثفًا، ما تسبب في حدوث نزيف داخلي، قبل أن يدخل في حالة موت سريري دامت نحو عشر دقائق، ثم أُدخل في غيبوبة اصطناعية.

وقد حذر الأطباء أسرته من احتمالية تعرضه لموت دماغي بسبب نقص الأكسجين في الدماغ خلال فترة توقف قلبه.

وعند استيقاظه، تبين أن ذاكرته تأثرت بشكل كبير، واحتاج لفترة طويلة من التمارين التأهيلية لاستعادتها تدريجيًا.

