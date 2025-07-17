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بعد سرقة فيلا أمينة شلباية.. 16 صورة ومعلومات لا تعرفونها عنها

03:00 م الخميس 17 يوليو 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    أمينة شلباية
  • عرض 17 صورة
    أمينة شلباية
  • عرض 17 صورة
    سرقة فيلا أمينة شلباية
  • عرض 17 صورة
    أمينة شلباية
  • عرض 17 صورة
    أمينة شلباية
  • عرض 17 صورة
    ملكة الاتيكيت
  • عرض 17 صورة
    أمينة شلباية
  • عرض 17 صورة
    المذيعة أمينة شلباية
  • عرض 17 صورة
    ملكة جمال مصر سابقا
  • عرض 17 صورة
    أمينة شلباية توضح: أخطاء تقع فيها النجمات في المهرجانات
  • عرض 17 صورة
    أمينة شلباية
  • عرض 17 صورة
    أمينة شلباية
  • عرض 17 صورة
    أمينة شلباية (1)
  • عرض 17 صورة
    امينة-شلبايه
  • عرض 17 صورة
    أمينة شلباية
  • عرض 17 صورة
    سرقة فيلا أمينة شلباية
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كتبت- أسماء مرسي:

تعرضت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت أمينة شلباية لسرقة مبلغ من المال ومجوهرات ذهبية من فيلتها الخاصة.

فيما يلي، إليكم أبرز 10 معلومات لا تعرفونها عنها، وفقا لصفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي:

إعلامية وخبيرة إتيكيت مصرية. - تبلغ من العمر 56 سنة.

- تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. - بدأت عملها في مجال عروض الأزياء. –

انتقلت إلى تقديم البرامج التلفزيونية المتخصصة في الموضة والإتيكيت.

- أسست مدرسة خاصة لتعليم الإتيكيت، المكياج، والعناية بالبشرة.

- فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 1988. - كما أنها اركت في فيلم "ليه تعيشها لوحدك" عام 2024.

- تهتم بنشر فيديوهات عن الإتيكيت على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

- لديها 764 ألف متابع على حسابها على موقع "إنستجرام".

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سرقة فيلا أمينة شلباية أمينة شلباية الإعلامية وخبيرة الإتيكيت أمينة شلباية منوعات
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