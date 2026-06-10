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استمرار الموجة الحارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء في المنيا

كتب : جمال محمد

04:00 ص 10/06/2026
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، اليوم الأربعاء، مائلة للحرارة إلى حارة على السواحل الشمالية.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد غالبية المحافظات اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على غالبية الانحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بالحرارة.

وتسجل درجات الحرارة بمحافظة المنيا اليوم الأربعاء، 40 درجة للعظمى، 22 درجة للصغرى، لتسود أجواء معتدلة صباحاً، وشديدة الحرارة نهاراً.

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