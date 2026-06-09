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نصائح للحفاظ على سلامة الأجهزة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة

كتب : شيماء مرسي

08:30 م 09/06/2026

الأجهزة الكهربائية

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مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، من الضروري الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بالأجهزة الكهربائية، وذلك من خلال اتباع مجموعة من النصائح والاحتياطات البسيطة التي تساعد على تجنب الأعطال والحوادث الكهربائية، نستعرضها لكم في هذا التقرير، وفقا لـ "medium".


فحص وصيانة الأجهزة الكهربائية


من الضروري مع حلول فصل الصيف فحص وصيانة الأجهزة الكهربائية، من خلال فحص الأسلاك والمقابس وقواطع الدائرة.


صيانة التكييف


يجب تنظيف فلاتر التكييف والتأكد من عدم وجود أي شوائب تعيق عمل وحدة التكثيف، مما يسمح لها بالعمل بكفاءة وأمان.


تجنب توصيل عدد كبير من الأجهزة على دائرة كهربائية واحدة


مع ازدياد استخدام الأجهزة الكهربائية خلال فصل الصيف، يرتفع خطر التحميل الزائد على الدوائر الكهربائية، لذا تجنب توصيل عدة أجهزة عالية الاستهلاك للطاقة في نفس المقبس وخاصة التكييف والمراوح والثلاجات. ومن الأفضل توزيع الحمل الكهربائي على عدة دوائر كهربائية لتجنب ارتفاع درجة الحرارة واحتمالية نشوب حرائق.


بقاء الأجهزة بعيدة عن الماء


من الضروري إبعاد الأجهزة الكهربائية والأسلاك عن مصادر المياه لتجنب مخاطر الصعق الكهربائي.


الانتباه للأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها بشكل مفرط


قد يسبب حر الصيف ضغطا إضافيا على الأجهزة الكهربائية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها، لذا، يجب فحص الأسلاك والمقابس بانتظام بحثا عن أي علامات تلف.


وعند ملاحظة أي أسلاك تالفة، يجب استبدلها فورا، وأيضا يجب تجنب ترك الأجهزة دون مراقبة لفترات طويلة أو تشغيلها باستمرار خاصة في الأجواء شديدة الحرارة.


فصل الجهاز عن الكهرباء أثناء عدم الاستخدام


تواصل بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية استهلاك الطاقة رغم إيقاف تشغيلها، لذلك، ينصح بفصل الشواحن والأجهزة غير المستخدمة من مصدر الكهرباء، لترشيد استهلاك الطاقة والحد من مخاطر الحرائق و تقليل قيمة فاتورة الكهرباء.

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