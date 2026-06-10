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قصر السينما بجاردن سيتي يقدم 10 عروض سينمائية مجانية خلال يونيو

كتب : محمد لطفي

04:00 ص 10/06/2026

قصر السينما

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يقدم قصر السينما بجاردن سيتي لجمهوره خلال شهر يونيو الجاري باقة متنوعة من العروض السينمائية المجانية، تشمل الأفلام العالمية والأوروبية والعربية، إلى جانب الأفلام التسجيلية وعروض نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

تقام العروض في الثامنة مساء، ويعقب بعضها ندوات نقدية تديرها وتناقشها الناقدة نشوى نبيل والناقد عصام حلمي.

وفي يوم الاثنين 15 يونيو يتم عرض الفيلم العربي "على ورق سوليفان" ضمن نادي بين الرواية والفيلم، يليه يوم الثلاثاء 16 يونيو عرض فيلم الأكشن "Napoleon" ضمن نادي السينما العالمية.

ويتجدد اللقاء يوم الأربعاء 17 يونيو مع نادي السينما الأوروبية مع فيلم الدراما والتشويق "The Realm"، ويشهد يوم الاثنين 22 يونيو عرض الفيلم الكوميدي الرومانسي "The Quiet Man" ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، يليه الفيلم الكوميدي "2022 Hustle" يوم الثلاثاء 23 يونيو بنادي السينما العالمية.

ويقدم نادي السينما الأوروبية يوم الأربعاء 24 يونيو فيلم الدراما والتشويق "La French"، ويخصص يوم الاثنين 29 يونيو لعرض الفيلم التسجيلي "The Mystery of Marilyn Monroe" ضمن نادي السينما التسجيلية، على أن تختتم فعاليات الشهر بعرض الفيلم الوثائقي "القرار" بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

العروض يقدمها قصر السينما ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، في إطار حرص هيئة قصور الثقافة على نشر الثقافة السينمائية.

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