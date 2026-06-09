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كسوف الشمس الكلي 2026 يجلب الحظ لهذه الأبراج.. أبرزهم الجوزاء

كتب : شيماء مرسي

09:30 ص 09/06/2026
كسوف الشمس الكلي 2026 يجلب الحظ لهذه الأبراج.. أبرزهم الجوزاء

أبراج فلكية

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يشهد العالم يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 ثاني كسوف للشمس خلال العام، وسيكون مرئيا بشكل كلي في عدد من المناطق، تشمل القطب الشمالي وجرينلاند وأيسلندا وإسبانيا، حيث يحجب القمر قرص الشمس بالكامل لفترة مؤقتة.

كما سيكون مرئيا ككسوف جزئي من معظم أنحاء غرب أوروبا وأمريكا الشمالية، وفقا لـ "earthsky".

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم الأبراج الأكثر حظا مع كسوف الشمس الكلي 2026، وفقا لموقع "cntraveller".

توقعات الأبراج كسوف الشمس برج الجوزاء برج الثور

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