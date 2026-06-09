

يشهد العالم يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 ثاني كسوف للشمس خلال العام، وسيكون مرئيا بشكل كلي في عدد من المناطق، تشمل القطب الشمالي وجرينلاند وأيسلندا وإسبانيا، حيث يحجب القمر قرص الشمس بالكامل لفترة مؤقتة.

كما سيكون مرئيا ككسوف جزئي من معظم أنحاء غرب أوروبا وأمريكا الشمالية، وفقا لـ "earthsky".

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم الأبراج الأكثر حظا مع كسوف الشمس الكلي 2026، وفقا لموقع "cntraveller".