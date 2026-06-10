سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية خلال افتتاح تعاملات الأسبوع داخل سوق الصاغة.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 35 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 9-6-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-6-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7331 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6415 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5499 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 51320 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.83% إلى نحو 4294 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.