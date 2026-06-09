حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، القوات الأجنبية المتواجدة على مقربة من الحدود الإيرانية من مواجهة خطر مستمر، مؤكدا أن الوجود العسكري الغريب في المنطقة يفتح الباب أمام احتمالات الصدام الناتج عن الأخطاء البشرية أو الحوادث العرضية أو الوقوع في مرمى النيران المتبادلة.

وأوضح عراقجي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن "الحل الأمثل" للحد من هذه المخاطر يكمن في رحيل تلك القوات ومغادرتها المنطقة بشكل نهائي.

وأشار عراقجي، إلى أن بلاده تفضل استخدام لغة الدبلوماسية في التعامل الدولي، إلا أنها في الوقت نفسه تتقن التحدث بلغات أخرى ببراعة إذا استدعت الضرورة ذلك، في إشارة إلى العمليات العسكرية.

تحذيرات عراقجي من اندلاع حرب إيران وأمريكا

شدد عراقجي على أن مضيق هرمز ليس ممرا للمياه الدولية، بل هو ممر مائي مشترك يقع تحت سيادة إيران وسلطنة عُمان، ويبعد آلاف الأميال عن الشواطئ الأمريكية.

Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plain accidents, or potentially being caught in crossfire.



To reduce risk, best solution is for them to leave.



We prefer language of diplomacy but speak other languages too. pic.twitter.com/5DDgHAscBj — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

ووصف وزير الخارجية الإيراني، الحدود البحرية في تلك المنطقة بأنها واضحة تماما ولا تقبل اللبس، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ودائمة للتصدي لأي انتهاك يطال الأجواء أو الأراضي أو المياه الإقليمية، معتبرا أن البيئة الحالية لن تكون حاضنة أو آمنة لأي تواجد معادٍ.

وفي سياق متصل، وجه محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض تحذيرا شديد اللهجة للولايات المتحدة من مغبة الإخلال بالتزاماتها الدولية.

ولوح قاليباف في منشور على منصة "إكس"، بتصعيد الموقف في حال فشل المساعي الدبلوماسية، مخاطبا المسؤولين الأمريكيين بقوله إن نقض الالتزامات سيؤدي فورا إلى الانتقال للغة التي تجيدها طهران تماما، مشددا على ضرورة تحمل واشنطن لعواقب المسار الذي اختارته.

ترامب يتوعد بالرد على حادث مضيق هرمز

تزامنت هذه التهديدات الإيرانية مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرورة اتخاذ رد فعل عسكري حاسم، عقب تلقيه تقارير عسكرية تفيد بإسقاط إيران مروحية أمريكية متطورة.

وأوضح ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن المروحية وهي من طراز أباتشي سقطت ليلة أمس خلال تنفيذها دورية استطلاعية فوق مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وأكد ترامب أن الطيارين الأمريكيين اللذين كانا على متن الطائرة بخير ولم يصبهما أي سوء، لكنه شدد في الوقت نفسه على حتمية الرد الأمريكي على هذا الهجوم.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا يمكنها التغاضي عن استهداف مروحياتها المتطورة في المنطقة، ما يزيد من احتمالات اشتعال فتيل حرب إيران وأمريكا في ظل التوتر الميداني الذي يزامن مرحلة حساسة من المفاوضات السياسية.