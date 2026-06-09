

أعلنت شركة DoorDash الأمريكية المتخصصة في خدمات توصيل الطعام، عن فتح باب التوظيف لشغل منصب غير تقليدي في مجال الاتصالات التنفيذية، براتب سنوي يصل إلى 200 ألف دولار.



تفاصيل الوظيفة



وبحسب إعلان الوظيفة الذي نشرته الشركة خلال مايو 2026، تبحث DoorDash عن شخصية تجمع بين صفات "صانع المعارك" والمقاطع الرائجة، في إشارة إلى رغبتها في استقطاب شخص قادر على إدارة النقاشات الرقمية وصناعة التأثير عبر منصة "إكس" بشكل سريع ومبتكر.



وقالت الشركة إن الوظيفة لا تندرج ضمن أدوار العلاقات العامة التقليدية أو إدارة الحسابات الرسمية المعتادة، لكن تعتمد على اتخاذ قرارات سريعة والتفاعل المباشر مع جمهور الإنترنت وصناع الرأي والمتابعين الدائمين للمنصات الرقمية، وفقا لموقع businessinsider.



وأضافت أن المرحلة الجديدة التي تعمل عليها تشمل تطوير "الجيل القادم من التجارة المحلية"، عبر الاعتماد على الروبوتات الذاتية وتقنيات التجارة الذكية والبرمجيات المرتبطة بالمتاجر، ما يتطلب أسلوبا مختلفا في التواصل مع الجمهور والشركاء والمهتمين بالتكنولوجيا.



وأوضحت DoorDash أن المرشح المطلوب يجب أن يمتلك القدرة على إدارة المحادثات المباشرة على منصة "إكس"، والتفاعل مع الأحداث الرائجة لحظة بلحظة، في إطار يجمع بين استراتيجية الشركة وثقافة الإنترنت الحديثة.



راتب وظيفة صانع المعارك في أمريكا



ويتراوح الراتب السنوي للوظيفة بين 136 ألفا و200 ألف دولار، إضافة إلى حزمة من المزايا الوظيفية الأخرى.



ويأتي هذا التوجه في وقت أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي أداة تسويقية رئيسية للشركات العالمية، إذ تعتمد علامات تجارية كبرى على أساليب ساخرة وجريئة لجذب الانتباه وتعزيز التفاعل الرقمي.



وكانت سلسلة مطاعم Wendy's من أوائل الشركات التي تبنت هذا الأسلوب عبر حساباتها على منصة "إكس"، من خلال الردود الساخرة والمشاحنات الطريفة مع المستخدمين والعلامات التجارية الأخرى.



كما اتبعت منصة Duolingo النهج نفسه، عبر التعليقات الجريئة والمشاركة في الترندات الرائجة، فيما يصفه خبراء التسويق بـ"التسويق المنفلت".



وأثار الرئيس التنفيذي لشركة McDonald's، كريس كيمبزينسكي، موجة واسعة من التفاعل والسخرية بعد ظهوره وهو يتذوق شطيرة "Big Arch" بطريقة أثارت الجدل على الإنترنت، ما ساهم في رفع نسب المشاهدة والتفاعل الرقمي بشكل كبير.

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