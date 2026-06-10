تجددت الضربات الجوية الأمريكية ضد أهداف في جنوب إيران، فجر اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن مسؤولون بدء الموجة الثالثة من الرد الأمريكي على اسقاط المروحية.

ودخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، بعدما شهدت المحافظات الجنوبية الإيرانية خلال الساعات الماضية سلسلة متواصلة من الانفجارات والغارات التي استهدفت مناطق استراتيجية مطلة على مضيق هرمز، في أعقاب إعلان واشنطن بدء عملية عسكرية ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز "أباتشي".

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات جديدة ومتكررة في مدن بندر عباس وسيريك وجاسك وجزيرة قشم التابعة لمحافظة هرمزغان.

فيما تحدثت تقارير أمريكية عن تنفيذ موجات متتالية من الضربات استهدفت منظومات الدفاع الجوي والرادارات الإيرانية في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر محلية سماع عدة انفجارات قوية في بندر عباس، دون الكشف عن المواقع المستهدفة بدقة، مشيرة إلى أن خزانين للمياه في منطقة بماني تعرضا للتدمير خلال الهجمات.

أكدت وكالة "مهر" سماع انفجارات جديدة في قشم للمرة الثالثة خلال ساعات، إضافة إلى سيريك وجاسك، في مؤشر على اتساع نطاق العمليات العسكرية على امتداد الساحل الجنوبي الإيراني.

وفي تطور لافت، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الموجة الثانية من الضربات الأمريكية ركزت على أنظمة الدفاع الجوي والرادارات الإيرانية، بينما أكد مسؤول أمريكي آخر لموقع "أكسيوس" أن جولة ثالثة من الضربات كانت جارية أصلا، ما يشير إلى أن العملية العسكرية الأمريكية تتجاوز الضربة العقابية المحدودة وتتجه نحو إضعاف القدرات الدفاعية الإيرانية في المنطقة المستهدفة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن انفجارات متعددة هزت مدينة بندر عباس، في حين أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض مدينة جاسك لهجمات أمريكية جديدة.

كما أعلن مدير شركة المياه في مدينة سيريك أن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف بنى تحتية للمياه في المدينة، في أول تأكيد رسمي محلي لتعرض منشآت مدنية أو خدمية لأضرار خلال العمليات.

وفي موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية الإيرانية واصلت نشاطها في عدة مناطق، بينما تحدثت تقارير عن اعتراض طائرة مسيّرة في أجواء مدينة همدان وسط البلاد.

كما أشارت وكالة "تسنيم" إلى تقارير غير مؤكدة تتحدث عن إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية في سماء مدينة جم جنوب إيران، دون صدور تأكيد رسمي من أي جهة حتى الآن.

وكانت المناطق الجنوبية الإيرانية قد تعرضت في وقت سابق من الليل لموجة أولى من الضربات، حيث تحدثت تقارير عن ستة انفجارات على الأقل استهدفت موقعاً تابعاً للقوات البحرية الإيرانية في مدينة سيريك، بالتزامن مع انفجارات في بندر عباس وقشم وتحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق منطقة هرمز.

وجاءت هذه العمليات بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بدء تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها رد على إسقاط مروحية أمريكية من طراز "أباتشي" أثناء مهمة فوق مضيق هرمز.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرد الأمريكي "قوي للغاية" وأن العمليات العسكرية تجري بالفعل، معتبراً أن الولايات المتحدة ملزمة بالرد على ما وصفه بالهجوم الإيراني.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات الإيرانية في حالة استنفار دائم لحماية الأجواء والأراضي والمياه الإقليمية الإيرانية، مشددا على أن بلاده تفضل الدبلوماسية لكنها "قادرة على التحدث بلغات أخرى أيضا" إذا اقتضت الظروف، وفقا لروسيا اليوم.